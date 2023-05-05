Хоккеист Артем Сергеев будет получать 45 миллионов рублей в СКА
Артем Сергеев подпишет трехлетний контракт с клубом.
ЦСКА
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Артем Сергеев подпишет трехлетний контракт с клубом.
Хоккеист Артем Сергеев, последние три года выступавший в ЦСКА подпишет трехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга СКА. Зарплата игрока составит 45 миллионов рублей в год, сообщает «Спорт-Экспресс».
В составе столичных армейцев 30-летний хоккеист дважды завоевал Кубок Гагарина. Сезон 2022/23 Сергеев провел набрав 16 (3+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 голевые передачи в 27 играх.