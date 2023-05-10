«Салават Юлаев» продлил контракт с молодым игроком, борющимся с раком

Источник: https://vk.com/hcsalavat

По информации источника, 21-летний хоккеист заработает за будущий сезон 15 млн рублей. Соглашение между сторонами будет оформлено как арендное, поскольку права на спортсмена принадлежат клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Воспитанник уфимского хоккея был выбран канадским клубом под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2020. В апреле 2021 года «Торонто» заключил с игроком трехлетний контракт новичка.

В феврале 2022 года стало известно, что у молодого хоккеиста диагностировали опухоль мозга. Игрок проходит дорогостоящее лечение в Германии, которое ему оплачивает «Торонто».