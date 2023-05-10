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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский хоккеист назвал точную сумму бонусов ЦСКА за победу в Кубке Гагарина

Американский хоккеист Крис Уайдман в подкасте The Cam & Strick рассказал о размере премиальных за победу ЦСКА в Кубке Гагарина-2023.

ЦСКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В минувшем сезоне армейский клуб завоевал третий в истории Кубок Гагарина, обыграв в семи матчах казанский «Ак Барс».

«Я знаю ребят, которые сейчас там зашибают кучу бабла. У меня приятель только что выиграл с ЦСКА, их бонус за победу в Кубке Гагарина составлял 850 тыс. долларов чистыми. Даже для игрока четвертого звена? Всем в команде, да. Мой приятель — хороший защитник, с учётом бонусов за чемпионство и личных бонусов он в этом сезоне привез домой под 2 млн долларов», — сказал Уайдман.

Судя по всему, Уайдман имел ввиду шведского защитника Фредрика Клаэссона, с которым он выступал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз».

33-летний Уайдман в сезоне 2020/21 выступал за нижегородское «Торпедо», где стал лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников — 41 (9+32) очко в 59 матчах. Сейчас он играет за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс».

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