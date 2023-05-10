Американский хоккеист назвал точную сумму бонусов ЦСКА за победу в Кубке Гагарина

«Я знаю ребят, которые сейчас там зашибают кучу бабла. У меня приятель только что выиграл с ЦСКА, их бонус за победу в Кубке Гагарина составлял 850 тыс. долларов чистыми. Даже для игрока четвертого звена? Всем в команде, да. Мой приятель — хороший защитник, с учётом бонусов за чемпионство и личных бонусов он в этом сезоне привез домой под 2 млн долларов», — сказал Уайдман.