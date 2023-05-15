«Адмирал» подписал чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина

Источник: Пресс-служба ХК «Спартак»

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Чудинов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Дважды он выигрывал его с санкт-петербургским СКА (2015, 2017) и один раз с омским «Авангардом» (2021). Также в составе сборной России Чудинов выигрывал чемпионат мира 2014 года в Минске.

Последним клубом защитника был московский «Спартак», за который он провел 33 матча и набрал 5 (3+2) очков.