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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Адмирал» подписал чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина

«Адмирал» заключил контракт с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает официальный сайт владивостокского клуба.

Адмирал
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Источник: Пресс-служба ХК «Спартак»

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Чудинов является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Дважды он выигрывал его с санкт-петербургским СКА (2015, 2017) и один раз с омским «Авангардом» (2021). Также в составе сборной России Чудинов выигрывал чемпионат мира 2014 года в Минске.

Последним клубом защитника был московский «Спартак», за который он провел 33 матча и набрал 5 (3+2) очков.

В минувшем сезоне «Адмирал» достиг наивысшего достижения в клубной в истории, впервые добравшись до четвертьфинала Кубка Гагарина. Там они проиграли будущему финалисту турнира казанскому «Ак Барсу» (2−4).

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