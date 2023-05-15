Хоккейной клуб «Амур» подписал американского хоккеиста
Контракт рассчитан на один сезон.
Амур
Авангард
Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска подписал контракт с американским форвардом Алексом Броадхерстом, сообщает официальный телеграм-канал «Амура».
Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Алекс Броадхерст родился в Орланд-Парке, штат Иллинойс. Дважды становился победителем североамериканских юниорских лиг.
До переезда в Россию Броадхерст провел два года в Финляндии. В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошел вместе с «ястребами» до финала конференции. В своем первом сезоне в Лиге Броадхерст сыграл 67 матчей в регулярке, в которых набрал 30 очков (14+16), 14 матчей в плей-офф — 8 очков (3+5).