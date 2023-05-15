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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейной клуб «Амур» подписал американского хоккеиста

Контракт рассчитан на один сезон.

Амур
Авангард
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Источник: https://vk.com/khl

Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска подписал контракт с американским форвардом Алексом Броадхерстом, сообщает официальный телеграм-канал «Амура».

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Алекс Броадхерст родился в Орланд-Парке, штат Иллинойс. Дважды становился победителем североамериканских юниорских лиг.

До переезда в Россию Броадхерст провел два года в Финляндии. В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошел вместе с «ястребами» до финала конференции. В своем первом сезоне в Лиге Броадхерст сыграл 67 матчей в регулярке, в которых набрал 30 очков (14+16), 14 матчей в плей-офф — 8 очков (3+5).

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