Хоккейной клуб «Амур» подписал американского хоккеиста

До переезда в Россию Броадхерст провел два года в Финляндии. В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошел вместе с «ястребами» до финала конференции. В своем первом сезоне в Лиге Броадхерст сыграл 67 матчей в регулярке, в которых набрал 30 очков (14+16), 14 матчей в плей-офф — 8 очков (3+5).