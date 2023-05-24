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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА выписал Толчинскому контракт на 400 млн рублей

Нападающий Сергей Толчинский подписал контракт с санкт-петербургским СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 28-летний хоккеист подписал с «армейцами» пятилетний контракт, по которому он сможет заработать 400 млн рублей, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Фотографией момента подписания контракта в своих соцсетях поделился главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

Ранее Толчинский выступал за ЦСКА и «Авангард», дважды став обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Толчинский провел 68 матчей за омичей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (16+40) очков.

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