Чемпион России в составе «Авангарда» умер в 47 лет

На официальном сайте омского клуба сообщается о скоропостижной кончине Евгения Хацея, занимавшего должность директора Хоккейной Академии «Авангард».

Евгений Хацей — воспитанник челябинской школы хоккея. В составе «Авангарда» нападающий стал чемпионом России 2004 года, а также выиграл Кубок европейских чемпионов в 2005 году.

На протяжении карьеры Хацей также выступал за «Торпедо» (Ярославль), магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», подмосковный «Витязь» и другие команды.