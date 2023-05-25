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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион России в составе «Авангарда» умер в 47 лет

Скончался бывший хоккеист Евгений Хацей. Ему было 47 лет.

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Источник: ХК "Авангард"

На официальном сайте омского клуба сообщается о скоропостижной кончине Евгения Хацея, занимавшего должность директора Хоккейной Академии «Авангард».

Евгений Хацей — воспитанник челябинской школы хоккея. В составе «Авангарда» нападающий стал чемпионом России 2004 года, а также выиграл Кубок европейских чемпионов в 2005 году.

На протяжении карьеры Хацей также выступал за «Торпедо» (Ярославль), магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», подмосковный «Витязь» и другие команды.

По информации «Спорт-Экспресса», предположительной причиной смерти хоккеиста и функционера стал сердечный приступ.

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