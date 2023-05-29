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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» подпишет новый контракт с Билялетдиновым

Тренер трижды приводил команду к победе в Кубке Гагарина.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

30 мая в Казанском кремле пройдет встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с «Ак Барсом», сообщает «ТИ-Спорт».

Встреча будет посвящена итогам сезона-2022/2023. На ней должны согласовать новый контракт с главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулой Билялетдиновым.

Специалист в декабре 2022 года возглавил команду и привел ее к финалу розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» уступил победу ЦСКА в серии со счетом 3−4.

Билялетдинов трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина в 2009, 2010, 2018 годах. В 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В 2012 году под руководством Билялетдинова сборная России стала чемпионом мира по хоккею.

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