Хоккейный клуб «Ак Барс» подпишет новый контракт с Билялетдиновым
Тренер трижды приводил команду к победе в Кубке Гагарина.
Тренер трижды приводил команду к победе в Кубке Гагарина.
30 мая в Казанском кремле пройдет встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с «Ак Барсом», сообщает «ТИ-Спорт».
Встреча будет посвящена итогам сезона-2022/2023. На ней должны согласовать новый контракт с главным тренером хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтулой Билялетдиновым.
Специалист в декабре 2022 года возглавил команду и привел ее к финалу розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» уступил победу ЦСКА в серии со счетом 3−4.
Билялетдинов трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина в 2009, 2010, 2018 годах. В 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В 2012 году под руководством Билялетдинова сборная России стала чемпионом мира по хоккею.