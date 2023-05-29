Хоккейный клуб «Ак Барс» подпишет новый контракт с Билялетдиновым

Специалист в декабре 2022 года возглавил команду и привел ее к финалу розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» уступил победу ЦСКА в серии со счетом 3−4.

Билялетдинов трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина в 2009, 2010, 2018 годах. В 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В 2012 году под руководством Билялетдинова сборная России стала чемпионом мира по хоккею.