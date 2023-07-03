«Спартак» подписал контракт с нападающим Голдобиным

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года. По информации Metaratings, Голдобин по двухлетнему контракту со «Спартаком» заработает 90 млн рублей.

В начале июня «Металлург» обменял права на Голдобина, который находился в статусе ограниченно свободного агента, на нападающего «Спартака» Данилу Квартальнова.

Голдобин выступал за «Металлург» с 2020 года. За три неполных сезона он провел 120 матчей и набрал 83 (37+46) очков в регулярных чемпионатах КХЛ.