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13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» подписал контракт с нападающим Голдобиным

Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года. По информации Metaratings, Голдобин по двухлетнему контракту со «Спартаком» заработает 90 млн рублей.

В начале июня «Металлург» обменял права на Голдобина, который находился в статусе ограниченно свободного агента, на нападающего «Спартака» Данилу Квартальнова.

Голдобин выступал за «Металлург» с 2020 года. За три неполных сезона он провел 120 матчей и набрал 83 (37+46) очков в регулярных чемпионатах КХЛ.

С 2015 по 2020 год Голдобин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». На его счету 125 матчей и 46 (19+27) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

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 «Спартак» подписал контракт с нападающим Голдобиным
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