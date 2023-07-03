«Спартак» подписал контракт с нападающим Голдобиным
Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года. По информации Metaratings, Голдобин по двухлетнему контракту со «Спартаком» заработает 90 млн рублей.
В начале июня «Металлург» обменял права на Голдобина, который находился в статусе ограниченно свободного агента, на нападающего «Спартака» Данилу Квартальнова.
Голдобин выступал за «Металлург» с 2020 года. За три неполных сезона он провел 120 матчей и набрал 83 (37+46) очков в регулярных чемпионатах КХЛ.
С 2015 по 2020 год Голдобин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс». На его счету 125 матчей и 46 (19+27) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.