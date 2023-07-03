Выбранный «Монреалем» на драфте НХЛ Конюшков продлил контракт с «Торпедо»

«Мы очень рады, что Богдан остается с нами и будет продолжать расти вместе с командой. Это один из ключевых игроков коллектива, который строится с прицелом на новый стадион. Отдельно стоит отметить, что стремительный прогресс Богдана на днях был отмечен в НХЛ, где игрок был выбран на драфте. Это подтверждает правильность выбранного нами курса и высоко оценивает работу всей системы нашего клуба. Курс работы на перспективу будет продолжен», — приводят комментарий генерального менеджера «Торпедо» Максима Гафурова в ВК.