Выбранный «Монреалем» на драфте НХЛ Конюшков продлил контракт с «Торпедо»
20-летний защитник Богдан Конюшков подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», сообщается в официальном сообществе клуба в ВК.
20-летний защитник Богдан Конюшков подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо», сообщается в официальном сообществе клуба в ВК.
Двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Мы очень рады, что Богдан остается с нами и будет продолжать расти вместе с командой. Это один из ключевых игроков коллектива, который строится с прицелом на новый стадион. Отдельно стоит отметить, что стремительный прогресс Богдана на днях был отмечен в НХЛ, где игрок был выбран на драфте. Это подтверждает правильность выбранного нами курса и высоко оценивает работу всей системы нашего клуба. Курс работы на перспективу будет продолжен», — приводят комментарий генерального менеджера «Торпедо» Максима Гафурова в ВК.
В прошлом сезоне Конюшков дебютировал в КХЛ. На его счету 64 матча и 25 очков (2 шайбы и 23 передачи) в регулярном чемпионате и 10 игр и 5 результативных передач в плей-офф. На драфте НХЛ защитник был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в четвертом раунде под общим 110-м номером.