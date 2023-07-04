Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии

«Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку. Было непросто, но трудности еще не закончились, так что “терпение и труд все перетрут”, — написал Федотов в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что КХЛ не одобрила возвращение Федотова в ЦСКА без разрешения НХЛ. У КХЛ и НХЛ подписан меморандум об уважении контрактов, а его соглашение с командой «Филадельфией Флайерз» еще действует.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.