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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Иван Федотов впервые обратился к болельщикам после службы в армии

Российский вратарь Иван Федотов считает, что после службы в армии трудности для него еще не закончились.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Всем, огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку. Было непросто, но трудности еще не закончились, так что “терпение и труд все перетрут”, — написал Федотов в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что КХЛ не одобрила возвращение Федотова в ЦСКА без разрешения НХЛ. У КХЛ и НХЛ подписан меморандум об уважении контрактов, а его соглашение с командой «Филадельфией Флайерз» еще действует.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

14 июня пресс-служба «Филадельфии» сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В 2021 году в составе ЦСКА хоккеист стал победителем Кубка Гагарина.

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