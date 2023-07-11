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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны зарплаты хоккеистов московского «Динамо»

Стали известны зарплаты игроков московского хоккейного клуба «Динамо» на сезон-2023/24, сообщает «Спорт-Экспресс».

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Платежная ведомость бело-голубых составляет 565 млн рублей. Всю тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов составили легионеры — нападающие Джордан Уил (65 млн рублей) и Седрик Пакетт (50 млн), а также защитник Бреннан Менелл (55 млн).

Среди россиян больше всех в «Динамо» получает капитан Андрей Миронов: 40 млн рублей. Вратарь Илья Коновалов, нападающий Егор Морозов и защитник Даниил Пыленков расположились следом — каждый зарабатывает по 35 млн рублей.

Допустимый максимум платежной ведомости клубов в КХЛ на сезон-2023/24 составляет 900 млн рублей, а минимум — 405 млн рублей.

В минувшем сезоне «Динамо» уступило в серии плей-офф на стадии ⅛ финала «Торпедо» со счетом 2:4.

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