Стали известны зарплаты хоккеистов московского «Динамо»

Платежная ведомость бело-голубых составляет 565 млн рублей. Всю тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов составили легионеры — нападающие Джордан Уил (65 млн рублей) и Седрик Пакетт (50 млн), а также защитник Бреннан Менелл (55 млн).

Среди россиян больше всех в «Динамо» получает капитан Андрей Миронов: 40 млн рублей. Вратарь Илья Коновалов, нападающий Егор Морозов и защитник Даниил Пыленков расположились следом — каждый зарабатывает по 35 млн рублей.

Допустимый максимум платежной ведомости клубов в КХЛ на сезон-2023/24 составляет 900 млн рублей, а минимум — 405 млн рублей.