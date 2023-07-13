Московский «Спартак» арендовал форварда у клуба НХЛ

Московский «Спартак» объявил об аренде у клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз» нападающего Александра Пашина.

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2023/24. В ближайшее время клуб подпишет однолетний контракт с игроком.

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел в АХЛ, вспомагательной лиге, в которой соревнуются фарм-клубы команд НХЛ. В составе «Чикаго Вулвз» Пашин сыграл в 47 матчах и набрал 10 (4+6) очков.

Пашин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.