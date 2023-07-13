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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Московский «Спартак» арендовал форварда у клуба НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Александр Пашин проведет следующий сезон в «Спартаке».

Спартак
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Источник: Reuters

Московский «Спартак» объявил об аренде у клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз» нападающего Александра Пашина.

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2023/24. В ближайшее время клуб подпишет однолетний контракт с игроком.

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел в АХЛ, вспомагательной лиге, в которой соревнуются фарм-клубы команд НХЛ. В составе «Чикаго Вулвз» Пашин сыграл в 47 матчах и набрал 10 (4+6) очков.

Пашин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года в седьмом раунде под общим 199-м номером.

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