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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Московское «Динамо» анонсировало переход Никиты Гусева отрывком из фильма «Смурфики»

Хоккейный клуб «Динамо» Москва на официальной странице в VK анонсировал подписание нападающего Никиты Гусева. Пресс-служба выложила отрывок из фильма «Смурфики».

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На видео гусь перебирает карточки: с приготовленной уткой, с символикой команды НХЛ «Анахайм Дакс» и новостью о том, что нападающий Эрик О'Делл может стать игроком СКА или «Локомотива». С каждой карточкой птица говорит «утка». Четвертой карточкой оказалось фото Никиты Гусева. В этот момент утка сказала: «Гусь!».

«Резко захотелось “Смурфиков” пересмотреть», — говорится в сообщении.

Прошлый сезон нападающий провел в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч и записал на свой счет 12 (5+7) очков.

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