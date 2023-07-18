Московское «Динамо» анонсировало переход Никиты Гусева отрывком из фильма «Смурфики»

На видео гусь перебирает карточки: с приготовленной уткой, с символикой команды НХЛ «Анахайм Дакс» и новостью о том, что нападающий Эрик О'Делл может стать игроком СКА или «Локомотива». С каждой карточкой птица говорит «утка». Четвертой карточкой оказалось фото Никиты Гусева. В этот момент утка сказала: «Гусь!».
«Резко захотелось “Смурфиков” пересмотреть», — говорится в сообщении.
Прошлый сезон нападающий провел в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч и записал на свой счет 12 (5+7) очков.