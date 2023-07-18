Московское «Динамо» анонсировало переход Никиты Гусева отрывком из фильма «Смурфики»

На видео гусь перебирает карточки: с приготовленной уткой, с символикой команды НХЛ «Анахайм Дакс» и новостью о том, что нападающий Эрик О'Делл может стать игроком СКА или «Локомотива». С каждой карточкой птица говорит «утка». Четвертой карточкой оказалось фото Никиты Гусева. В этот момент утка сказала: «Гусь!».