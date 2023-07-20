Исполнительный директор СКА покинул клуб
Андрей Точицкий работал в санкт-петербургском клубе в течение 15 лет.
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Андрей Точицкий работал в санкт-петербургском клубе в течение 15 лет.
Исполнительный директор петербургского хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий покинул команду, сообщает ТАСС.
Точицкий занимал должность исполнительного директора СКА с июня 2021 года.
В 2008—2011, 2015−2016 годах Точицкий был генеральным менеджером клуба. Также с 2011 по 2015 год он был спортивным директором СКА, с 2017 по 2021 год — генеральным директором клуба.
За это время петербургская команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах, выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в 2013, 2018 и 2023 годах.