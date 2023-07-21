Роман Ротенберг продолжит работать главным тренером СКА

«Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на пять лет. Наша общая задача — реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед!



Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей. Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.



Впереди у нас годы серьезного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное — всегда помнить, что мы все — от руководителей клуба до только что пришедших в команду юниоров — одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперед!» — написал Ротенберг.