Роман Ротенберг продолжит работать главным тренером СКА
Специалист поблагодарил совет директоров за сделанный выбор и обозначил основные задачи клуба.
Специалист поблагодарил совет директоров за сделанный выбор и обозначил основные задачи клуба.
Хоккейный клуб СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом. Как сообщил специалист в своем Telegram-канале, соглашение с петербургским клубом рассчитано на пять лет.
«Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на пять лет. Наша общая задача — реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед!
Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей. Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.
Впереди у нас годы серьезного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное — всегда помнить, что мы все — от руководителей клуба до только что пришедших в команду юниоров — одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперед!» — написал Ротенберг.
4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.
Генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов, ранее занимавший должность финансового директора клуба.
Ранее было объявлено, что исполнительный директор СКА Андрей Точицкий, работавший в санкт-петербургском клубе в течение 15 лет, покинул клуб.