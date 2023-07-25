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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты «Сибири» переехали на новую арену

Хоккейный клуб «Сибирь» переехал на новую ледовую арену «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Первый матч КХЛ на новой арене пройдет 7 сентября.

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Планировалось, что процесс переезда «Сибири» на «Сибирь-Арену», завершится в первой половине августа.

«Наша команда попрощалась с ЛДС “Сибирь” и переехала на “Сибирь-Арену”, где 7 сентября начнет новый сезон КХЛ», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

В рамках подготовки к новому сезону «Сибирь» сыграет 6 августа в Минске с «Динамо», а также на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге 21—27 августа.

Ранее хоккеисты проводили домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6 055 человек. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. В комплексе из шести этажей есть располагаются основная и тренировочная арены с трибунами для болельщиков. Тестовый матч на новой арене планируют провести в августе.

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