Хоккеисты «Сибири» переехали на новую арену

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7b64becec5d66140&partner_ext=173&place_id=222&oid=-44270144&autoplay=1&id=456242722" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Планировалось, что процесс переезда «Сибири» на «Сибирь-Арену», завершится в первой половине августа.

«Наша команда попрощалась с ЛДС “Сибирь” и переехала на “Сибирь-Арену”, где 7 сентября начнет новый сезон КХЛ», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

В рамках подготовки к новому сезону «Сибирь» сыграет 6 августа в Минске с «Динамо», а также на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге 21—27 августа .