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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ

Российский хоккейный вратарь Артур Ахтямов, который подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», следующий сезон проведет в казанском клубе на правах аренды.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов перешёл в «Ак Барс», сообщает портал CapFriendly в своих соцсетях. Сделка оформлена на правах аренды.

2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трехлетнее двустороннее соглашение. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

Ранее игравший за молодежную команду казанцев «Ирбис» Ахтямов в 2022 перешел в в альметьевский «Нефтяник».

В прошлом сезоне Ахтямов провел 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отраженных бросков.

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 «Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ
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