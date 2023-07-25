«Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ
Российский хоккейный вратарь Артур Ахтямов, который подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», следующий сезон проведет в казанском клубе на правах аренды.
Российский хоккейный вратарь Артур Ахтямов, который подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», следующий сезон проведет в казанском клубе на правах аренды.
Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов перешёл в «Ак Барс», сообщает портал CapFriendly в своих соцсетях. Сделка оформлена на правах аренды.
2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трехлетнее двустороннее соглашение. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.
Ранее игравший за молодежную команду казанцев «Ирбис» Ахтямов в 2022 перешел в в альметьевский «Нефтяник».
В прошлом сезоне Ахтямов провел 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл «на ноль» при 94,3 процента отраженных бросков.