«Ак Барс» взял в аренду своего воспитанника у клуба НХЛ

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов перешёл в «Ак Барс», сообщает портал CapFriendly в своих соцсетях. Сделка оформлена на правах аренды.

2 июля «Торонто» заключил контракт с 21-летним Ахтямовым. Российский вратарь подписал трехлетнее двустороннее соглашение. Ахтямов был задрафтован «кленовыми листьями» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.

Ранее игравший за молодежную команду казанцев «Ирбис» Ахтямов в 2022 перешел в в альметьевский «Нефтяник».