Американский хоккеист Бреннан Менелл получил российское гражданство

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Менелл стал игроком московского «Динамо» в 2022 году. На его счету 44 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11». В плей-офф КХЛ 26-летний американец провел шесть матчей и сделал три передачи.