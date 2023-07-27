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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский хоккеист Бреннан Менелл получил российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства американскому защитнику московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

Россия
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Менелл стал игроком московского «Динамо» в 2022 году. На его счету 44 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11». В плей-офф КХЛ 26-летний американец провел шесть матчей и сделал три передачи.

В апреле этого года в руководстве «Динамо» сообщили, что Менелл хочет принять российское гражданство и играть за сборную России.

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