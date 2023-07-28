Американский хоккеист прокомментировал получение российского гражданства
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что был рад получить российское гражданство.
Менелл при этом отметил, что его семья рада данному решению.
«Это классное чувство. Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: “Почему нет?”. Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство. Семья рада, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва», — цитирует Менелла официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Сейчас у меня есть учитель, заучиваю слова, разбираюсь как использовать глаголы, как составлять предложения. Надеюсь, что в конце года смогу уже хорошо общаться», — сказал Менелл об изучении русского языка.
27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американцу.