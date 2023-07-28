Американский хоккеист прокомментировал получение российского гражданства

«Это классное чувство. Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: “Почему нет?”. Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство. Семья рада, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва», — цитирует Менелла официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.