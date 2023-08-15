Рябыкин: НХЛ по силам включить «беспредел» и забрать у нас многих игроков

«Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов КХЛ последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил еще можно потерять, полтора-два — уже тяжело.



Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный “замес”. Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.



Сейчас для нас самое главное — не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить “беспредел” и забрать у нас многих хоккеистов.



Я — не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации — договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам — и игроку, и ЦСКА, и “Филадельфии”. А IIHF в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.