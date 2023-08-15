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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Рябыкин: НХЛ по силам включить «беспредел» и забрать у нас многих игроков

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин считает, что лучше не портить отношения с НХЛ.

ЦСКА
Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Рябыкин высказался о решении Международной федерации хоккея по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов КХЛ последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил еще можно потерять, полтора-два — уже тяжело.

Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный “замес”. Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.

Сейчас для нас самое главное — не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить “беспредел” и забрать у нас многих хоккеистов.

Я — не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации — договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам — и игроку, и ЦСКА, и “Филадельфии”. А IIHF в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

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