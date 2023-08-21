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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Латвийский хоккеист Аболс о возможной игре в клубе КХЛ: Это кровавые деньги

Латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил изданию Helsingborgs Dagblad, что сейчас не согласится играть в КХЛ вне зависимости от предложенных денег.

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Источник: Reuters

"Так как Латвия в НАТО, то мы не должны волноваться, но страшно, когда Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.

Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Вы могли бы мне здесь и сейчас предложить 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне совершенно неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда", — сказал Аболс.

В сезоне-2014/2015 Родриго Аболс провел 14 матчей в КХЛ за рижское «Динамо». Главным тренером в тот момент был отец хоккеиста Артис Аболс.

Клуб «Динамо» (Рига) играл в КХЛ с 2008 года. 9 марта 2022 года команда объявила о выходе из КХЛ.

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