Латвийский хоккеист Аболс о возможной игре в клубе КХЛ: Это кровавые деньги
Латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил изданию Helsingborgs Dagblad, что сейчас не согласится играть в КХЛ вне зависимости от предложенных денег.
Латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил изданию Helsingborgs Dagblad, что сейчас не согласится играть в КХЛ вне зависимости от предложенных денег.
"Так как Латвия в НАТО, то мы не должны волноваться, но страшно, когда Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.
Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Вы могли бы мне здесь и сейчас предложить 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне совершенно неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда", — сказал Аболс.
В сезоне-2014/2015 Родриго Аболс провел 14 матчей в КХЛ за рижское «Динамо». Главным тренером в тот момент был отец хоккеиста Артис Аболс.
Клуб «Динамо» (Рига) играл в КХЛ с 2008 года. 9 марта 2022 года команда объявила о выходе из КХЛ.