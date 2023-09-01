«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым

«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина ТАСС.