«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым
Хоккейный клуб «Ак Барс» планирует договориться о новом контракте с нападающим и капитаном команды Александром Радуловым до конца года.
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Хоккейный клуб «Ак Барс» планирует договориться о новом контракте с нападающим и капитаном команды Александром Радуловым до конца года.
Соглашение 37-летнего хоккеиста истекает в конце апреля 2024 года.
«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина ТАСС.
Радулов перешел в «Ак Барс» из клуба НХЛ «Даллас Старз» в 2022 году, он подписал двухлетний контракт с казанским клубом. В сезоне-2022/23 нападающий стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.