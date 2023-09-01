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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым

Хоккейный клуб «Ак Барс» планирует договориться о новом контракте с нападающим и капитаном команды Александром Радуловым до конца года.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение 37-летнего хоккеиста истекает в конце апреля 2024 года.

«Переговоры мы потихоньку ведем с его агентом. Саша об этом знает, он делает свое дело и пока не погружается в детали. У нас впереди весь сезон, и в любой момент, скажем, с сентября по декабрь, мы придем к общему знаменателю», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина ТАСС.

Радулов перешел в «Ак Барс» из клуба НХЛ «Даллас Старз» в 2022 году, он подписал двухлетний контракт с казанским клубом. В сезоне-2022/23 нападающий стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

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