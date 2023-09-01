Первый в истории FONFEST КХЛ: Хоккей в городе уже 2 сентября в Москве

1 сентября пройдет матч за Кубок Открытия КХЛ, а уже на следующий день в столице состоится грандиозное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.

2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона. Конечно же, на большом экране! Там же в игровой зоне проверят ваши хоккейные навыки, а уличная еда утолит голод. Всё в лучших традициях городских фестивалей, но теперь — без отрыва от любимой игры.

Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: Хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. В креативном пространстве никуда без выставки — разумеется, посвященной хоккею. Все, кто посетят FONFEST КХЛ: Хоккей в городе, смогут встретиться с блогерами и другими гостями «Дизайн-завода», а главным гостем станет Александр Овечкин! С легендарной Восьмеркой, стремящейся за рекордом Уэйна Гретцки, можно будет не только пообщаться, но и взять у него автограф.