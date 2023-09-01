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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Первый в истории FONFEST КХЛ: Хоккей в городе уже 2 сентября в Москве

Александр Овечкин и Антоха МС, трансляции матчей КХЛ на большом экране и общение с интересными гостями, хоккейная выставка и стрит-фуд на фестивале урбанкультуры.

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Источник: РИА "Новости"

1 сентября пройдет матч за Кубок Открытия КХЛ, а уже на следующий день в столице состоится грандиозное событие — первый фестиваль, объединяющий в себе любовь к хоккею, музыке и урбанкультуре.

2 сентября на территории современного уличного пространства «Дизайн-завод» можно будет посмотреть первые матчи нового сезона. Конечно же, на большом экране! Там же в игровой зоне проверят ваши хоккейные навыки, а уличная еда утолит голод. Всё в лучших традициях городских фестивалей, но теперь — без отрыва от любимой игры.

Хедлайнерами первого фестиваля от FONFEST КХЛ: Хоккей в городе станут Кассета, группа ЛАУД и Антоха МС. В креативном пространстве никуда без выставки — разумеется, посвященной хоккею. Все, кто посетят FONFEST КХЛ: Хоккей в городе, смогут встретиться с блогерами и другими гостями «Дизайн-завода», а главным гостем станет Александр Овечкин! С легендарной Восьмеркой, стремящейся за рекордом Уэйна Гретцки, можно будет не только пообщаться, но и взять у него автограф.

Как попасть на FONFEST КХЛ: Хоккей в городе? Вход — бесплатный! Достаточно зарегистрироваться на сайте и приехать в центр городской культуры, чьей частью совсем скоро станет и хоккей.

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