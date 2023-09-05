СКА, победив «Ладу», установил рекорд КХЛ
СКА стал первым клубом в КХЛ, одержавший 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах.
СКА
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
СКА стал первым клубом в КХЛ, одержавший 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах.
4 сентября СКА в гостях обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:0.
Победа стала для петербургского клуба юбилейной, 500-й, в основное время в регулярных чемпионатах КХЛ.
СКА — первый клуб в КХЛ, который достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах. На это достижение у петербургского клуба ушло 864 матча. На второй позиции располагается ЦСКА (451 победа).
СКА выиграл обе стартовые игры нового сезона КХЛ.