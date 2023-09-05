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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА, победив «Ладу», установил рекорд КХЛ

СКА стал первым клубом в КХЛ, одержавший 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

4 сентября СКА в гостях обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:0.

Победа стала для петербургского клуба юбилейной, 500-й, в основное время в регулярных чемпионатах КХЛ.

СКА — первый клуб в КХЛ, который достиг отметки в 500 побед в основное время в регулярных чемпионатах. На это достижение у петербургского клуба ушло 864 матча. На второй позиции располагается ЦСКА (451 победа).

СКА выиграл обе стартовые игры нового сезона КХЛ.

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