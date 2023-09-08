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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский хоккеист назвал самый тяжелый аспект жизни в России

Канадский хоккеист «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал о своих трудностях жизни в России.

ТракторКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

29-летний спортсмен поделился, что дольше всего привыкал к русскому языку и у него остается небольшой языковой барьер.

«Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — рассказал Хэмилтон в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Нет ли планов получить российское гражданство? Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня все будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определенно стоит задуматься. На данный момент таких мыслей нет», — добавил канадец.

Роберт Хэмилтон выступает в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор» с ноября 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 32 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

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