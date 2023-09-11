В IIHF пообещали новые санкции из-за игры вратаря Федотова за ЦСКА

Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация предупреждала московский клуб о возможных последствиях, которые понесет за собой игра вратаря Ивана Федотова.

«Заявление IIHF будет опубликовано в ближайшие несколько дней. Что IIHF рассматривает под нарушением правил: участие Федотова в матчах за ЦСКА или его попадание в заявку на игры? IIHF смотрит на ситуацию глобально. Мы вынесли предупреждение, а теперь намерены двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. IIHF будет добиваться соблюдения правил и регламента организации, а также уважения профессиональных контрактов», — сказал Тардиф.

Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключила с российским вратарем однолетний контракт. На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию. В июле Федотов заключил с ЦСКА новый контракт.