В IIHF пообещали новые санкции из-за игры вратаря Федотова за ЦСКА
Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении ЦСКА и их вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.
Международная федерация хоккея (IIHF) в ближайшие дни объявит о новых санкциях в отношении ЦСКА и их вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация предупреждала московский клуб о возможных последствиях, которые понесет за собой игра вратаря Ивана Федотова.
«Заявление IIHF будет опубликовано в ближайшие несколько дней. Что IIHF рассматривает под нарушением правил: участие Федотова в матчах за ЦСКА или его попадание в заявку на игры? IIHF смотрит на ситуацию глобально. Мы вынесли предупреждение, а теперь намерены двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. IIHF будет добиваться соблюдения правил и регламента организации, а также уважения профессиональных контрактов», — сказал Тардиф.
Федотов был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. В сезоне 2021/22 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине в составе сборной России. В мае 2022 года «Филадельфия» заключила с российским вратарем однолетний контракт. На следующий день после окончания контракта Федотова с ЦСКА хоккеист отправился на срочную службу в армию. В июле Федотов заключил с ЦСКА новый контракт.
IIHF отказала ЦСКА в регистрации нового контракта с Федотовым, так как по их мнению игрок не имел права подписывать контракт с армейским клубом из-за действующего соглашения с «Филадельфией». Федотов был отстранен на четыре месяца, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы сроком на один год. Несмотря на это, Федотов защищал ворота ЦСКА в матче-открытия нового сезона КХЛ против «Ак Барса» (2:5). Позже Федотов вошел в заявку еще на четыре матча КХЛ и сыграл в двух из них.