«Спартак» проведет два домашних матча чемпионата КХЛ в Ташкенте
Московский «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Узбекистане. Об этом сообщает «Спорт-Экпресс».
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Московский «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Узбекистане. Об этом сообщает «Спорт-Экпресс».
По информации источника, домашние матчи «Спартака» против минского «Динамо» и «Куньлуня» 22-го и 24 декабря пройдут в Ташкенте.
Перенос связан с занятостью в этот период арены «Мегаспорт» — домашней площадки «Спартака».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Алексея Жамнова одержали три победы и два поражения.