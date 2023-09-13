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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» проведет два домашних матча чемпионата КХЛ в Ташкенте

Московский «Спартак» проведет два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Узбекистане. Об этом сообщает «Спорт-Экпресс».

СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, домашние матчи «Спартака» против минского «Динамо» и «Куньлуня» 22-го и 24 декабря пройдут в Ташкенте.

Перенос связан с занятостью в этот период арены «Мегаспорт» — домашней площадки «Спартака».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Алексея Жамнова одержали три победы и два поражения.

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 «Спартак» проведет два домашних матча чемпионата КХЛ в Ташкенте
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