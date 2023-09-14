Матч Звезд КХЛ сезона-2023/24 пройдет на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге

Участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры Лиги. Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие.
«Символично, что “СКА-Арена” расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при ее проектировании стала тема космоса — ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей. Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы “погрузить” зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены.
Впервые Матч Звезд КХЛ прошел в Санкт-Петербурге в феврале 2011 году, тогда звездный уикэнд принимал «Ледовый дворец», и болельщики заполнили его до отказа. В Северной столице очень любят хоккей — домашние матчи СКА всегда собирают полные трибуны. Неудивительно, что именно здесь установлен рекорд посещаемости игр КХЛ: 22 декабря 2018 года СКА играл против ЦСКА на футбольном стадионе, и этот матч посетили 66 770 зрителей", — говорится в заявлении лиги на официальном сайте.