Матч Звезд КХЛ сезона-2023/24 пройдет на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге

Участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры Лиги. Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие.

«Символично, что “СКА-Арена” расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при ее проектировании стала тема космоса — ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей. Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы “погрузить” зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены.