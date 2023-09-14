Клубы КХЛ получат рекордные в истории лиги выплаты за сезон

Данное решение было принято сегодня на Совете директоров КХЛ. Практика распределения доходов между клубами была начата в сезоне-2014/15. Основой для формирования этих выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

Доходы между клубами делятся следующим образом:

40% — принцип телевизионного спроса: чем дороже были проданы ТВ-права клуба, тем больше его выплаты;

30% — принцип участия в регулярном чемпионате: равномерно между всеми участниками;

30% — спортивный принцип: 15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина.

Наибольшую сумму выплат по итогам сезона получат ЦСКА (56,8 млн рублей), СКА (47,0 млн) и «Ак Барс» (44,3 млн). Меньше всех денег достанется «Куньлуню» (11,3 млн), «Сочи» (17,7 млн) и «Барысу» (18,7 млн).