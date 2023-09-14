Клубы КХЛ получат рекордные в истории лиги выплаты за сезон
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Данное решение было принято сегодня на Совете директоров КХЛ. Практика распределения доходов между клубами была начата в сезоне-2014/15. Основой для формирования этих выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.
Доходы между клубами делятся следующим образом:
Наибольшую сумму выплат по итогам сезона получат ЦСКА (56,8 млн рублей), СКА (47,0 млн) и «Ак Барс» (44,3 млн). Меньше всех денег достанется «Куньлуню» (11,3 млн), «Сочи» (17,7 млн) и «Барысу» (18,7 млн).
КХЛ отмечает, что в минувшем сезоне телевизионные и беттинг-права были реализованы в девяти странах, включая Россию. 119 матчей были показаны на федеральном телеканале «Матч!», 367 трансляций на трех международных телеканалах, 920 трансляций на 16 региональных телеканалах и 1520 трансляций на телеканалах KHL и KHL Prime.