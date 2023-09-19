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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В СКА не будут делать опрометчивых шагов в отношении тренерского штаба

Руководство петербургского СКА не планирует делать никаких опрометчивых шагов по отношению к тренерскому штабу команды после пяти поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент СКА занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка в семи играх.

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу. Но завтра матч с “Северсталью”, и я думаю, что серия поражений прервется», — приводит слова председателя совета директоров СКА Александра Медведева ТАСС.

Медведев дал понять, что никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется.

«Быстро только кошки родятся. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем. У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода», — добавил Медведев.

В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую «Северсталь».

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