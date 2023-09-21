«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ

«С подписанием Чарльза “Трактор” приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в команду еще больше уверенности и усилит ее физически», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.