«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ
Американский хоккеист Чарльз Робинсон ранее играл за «Анахайм», «Калгари», «Чикаго» и «Оттаву».
Американский хоккеист Чарльз Робинсон ранее играл за «Анахайм», «Калгари», «Чикаго» и «Оттаву».
Нападающий Чарльз Робинсон подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте клуба.
«С подписанием Чарльза “Трактор” приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в команду еще больше уверенности и усилит ее физически», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Соглашение с американцем рассчитано до конца сезона-2023/2024.
31-летний хоккеист известен преимущественно по выступлениям в АХЛ. В общей сожности форвард провел 575 встреч в лиге, набрав 294 (135+159) очка.
В НХЛ Чарльз Робинсон принял участие в 63 матчах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.