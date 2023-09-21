Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Куньлунь РС
41
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
Динамо М
ОТ
12
20.09
Торпедо
Витязь
31
20.09
СКА
Северсталь
41
20.09
Динамо Мн
Локомотив
14
20.09
Металлург Мг
Автомобилист
Б
21
20.09
Салават Юлаев
Нефтехимик
42
19.09
Амур
Куньлунь РС
Б
12
18.09
Ак Барс
Витязь
ОТ
54
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ

Американский хоккеист Чарльз Робинсон ранее играл за «Анахайм», «Калгари», «Чикаго» и «Оттаву».

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Трактор"

Нападающий Чарльз Робинсон подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте клуба.

«С подписанием Чарльза “Трактор” приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесет в команду еще больше уверенности и усилит ее физически», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Соглашение с американцем рассчитано до конца сезона-2023/2024.

31-летний хоккеист известен преимущественно по выступлениям в АХЛ. В общей сожности форвард провел 575 встреч в лиге, набрав 294 (135+159) очка.

В НХЛ Чарльз Робинсон принял участие в 63 матчах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Трактор» подписал контракт с экс-игроком НХЛ
Игрок сборной России рассказал, как Карпин после матча принес в...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь