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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» и возглавили Западную конференцию КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло хабаровский «Амур» (2:1 ОТ), одержав шестую победу кряду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

Гости оказались в роли отстающих уже на восьмой минуте первого периода после точного броска в большинстве нападающего хозяев Станислава Бочарова. В начале второго периода счет сравнял канадский нападающий бело-голубых Джордан Уил. Победную шайбу динамовцы забили на второй минуте овертайма после точного броска канадского форварда Седрика Пакетта.

Благодаря этой победе подопечные Алексея Кудашова смогли возглавить турнирную таблицу Западной конференции, сместив с первой строчки нижегородское «Торпедо».

Следующий матч «Динамо» проведет в субботу, 23 сентября, во Владивостоке против «Адмирала», который в параллельном матче обыграл «Куньлунь» (3:1).

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Динамо М
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