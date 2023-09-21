Хоккеисты «Динамо» обыграли «Амур» и возглавили Западную конференцию КХЛ

Гости оказались в роли отстающих уже на восьмой минуте первого периода после точного броска в большинстве нападающего хозяев Станислава Бочарова. В начале второго периода счет сравнял канадский нападающий бело-голубых Джордан Уил. Победную шайбу динамовцы забили на второй минуте овертайма после точного броска канадского форварда Седрика Пакетта.