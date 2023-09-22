Антон Шенфельд стал игроком «Куньлуня»

Источник: https://vk.com/krs_central

Антон Шенфельд — воспитанник магнитогорского «Металлурга».

Шенфельд имеет опыт выступлений за «Металлург», «Торпедо», «Ладу» и «Сибирь». Всего в КХЛ на счету форварда 508 матчей и 199 (65+134) очков.

30-летний хоккеист не играл в лиге после ухода из «Сибири» в декабре 2022 года.