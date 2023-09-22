Антон Шенфельд стал игроком «Куньлуня»
«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщается в соцсетях команды.
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«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщается в соцсетях команды.
Антон Шенфельд — воспитанник магнитогорского «Металлурга».
Шенфельд имеет опыт выступлений за «Металлург», «Торпедо», «Ладу» и «Сибирь». Всего в КХЛ на счету форварда 508 матчей и 199 (65+134) очков.
30-летний хоккеист не играл в лиге после ухода из «Сибири» в декабре 2022 года.
После 10 матчей нового сезона КХЛ команда из Пекина занимает шестое место в таблице Западной конференции, на четыре очка уступая лидирующему «Динамо». При этом «Куньлунь Ред Стар» опережает СКА и ЦСКА,