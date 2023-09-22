Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
23.09
Амур
СКА
Хоккей. КХЛ
23.09
Адмирал
Динамо М
Хоккей. КХЛ
23.09
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
23.09
Спартак
Трактор
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
21.09
Сочи
Трактор
43
21.09
Спартак
Барыс
63
21.09
Лада
ЦСКА
31
21.09
Сибирь
Авангард
43
21.09
Адмирал
Куньлунь РС
31
21.09
Амур
Динамо М
ОТ
12
20.09
Торпедо
Витязь
31
20.09
СКА
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Антон Шенфельд стал игроком «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщается в соцсетях команды.

Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/krs_central

Антон Шенфельд — воспитанник магнитогорского «Металлурга».

Шенфельд имеет опыт выступлений за «Металлург», «Торпедо», «Ладу» и «Сибирь». Всего в КХЛ на счету форварда 508 матчей и 199 (65+134) очков.

30-летний хоккеист не играл в лиге после ухода из «Сибири» в декабре 2022 года.

После 10 матчей нового сезона КХЛ команда из Пекина занимает шестое место в таблице Западной конференции, на четыре очка уступая лидирующему «Динамо». При этом «Куньлунь Ред Стар» опережает СКА и ЦСКА,

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболисту из Колумбии грозит семь лет тюрьмы за провоз в Россию...
Севикян — о решении играть за Армению: Понимал, что это кто-то...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь