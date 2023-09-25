СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»
Петербургский клуб смог увезти победу из Владивостока.
Адмирал
СКАКХЛ: таблица и календарь
Петербургский клуб смог увезти победу из Владивостока.
СКА на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.
Гол Захара Бардакова в третьем периоде принес победу петербургскому клубу. Также в составе СКА отличился Николай Поляков. За команду из Владивостока единственную шайбу забросил канадец Тайлер Граовац.
После третьей победы подряд СКА поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 10 матчах.
«Адмирал» набрал 6 очков в 9 встречах и находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.