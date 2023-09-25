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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»

Петербургский клуб смог увезти победу из Владивостока.

Адмирал
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Источник: ХК СКА

СКА на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.

Гол Захара Бардакова в третьем периоде принес победу петербургскому клубу. Также в составе СКА отличился Николай Поляков. За команду из Владивостока единственную шайбу забросил канадец Тайлер Граовац.

После третьей победы подряд СКА поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 10 матчах.

«Адмирал» набрал 6 очков в 9 встречах и находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

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1:2
1:0, 0:1, 0:1
СКА
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