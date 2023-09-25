СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»

СКА на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.

Гол Захара Бардакова в третьем периоде принес победу петербургскому клубу. Также в составе СКА отличился Николай Поляков. За команду из Владивостока единственную шайбу забросил канадец Тайлер Граовац.

После третьей победы подряд СКА поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 10 матчах.