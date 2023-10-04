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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Адмирала» Серебряков перешел в СКА

«Адмирал» обменял вратаря Никита Серебряков в санкт-петербургский СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

В результате обмена приморский клуб получил 24-летнего нападающего Никиту Аноховского, права на 26-летнего защитника Даниила Мироманова, который выступает в НХЛ за «Вегас Голден Найтс», а также денежную компенсацию. Вместе с этим в «Адмирал» на правах аренду перейдут 19-летний вратарь Сергей Иванов и 20-летний нападающий Дмитрий Бучельников.

Армейцы также получили права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Шому Изуми. Оба игрока были задрафтованы «Адмиралом» на драфте юниоров КХЛ в 2013 году.

Серебряков подпишет со СКА контракт на четыре сезона. В петербургском клубе 27-летний вратарь будет выступать под 98‑м номером.

Никита Серебряков является рекордсменом «Адмирала» по числу сыгранных матчей среди вратарей. За пять сезонов он провел 178 матчей, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру и отражая 92,6 процентов бросков. В прошлом сезоне Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ.

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 Вратарь «Адмирала» Серебряков перешел в СКА
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