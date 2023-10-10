Лучший бомбардир «Сочи» перешел в СКА

Источник: https://vk.com/hcsochi

Петербургский СКА обменял в «Сочи» форварда Марата Хуснутдинова на хорватского нападающего Борну Рендулича. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, что у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно наиболее широко раскрыть свой талант, показать технику и хоккейное мышление», — написал Ротенберг.

Тренер петербургской команды отметил, что клуб и игрок решили, что переход станет наилучшим решением для обеих сторон.

«В обмен мы получаем Борну Рендулича — очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!» — добавил главный тренер СКА.

Рендулич —первый хорватский хоккеист в НХЛ. Он провел 15 матчей и набрал 2 очка (1+1) за «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс».