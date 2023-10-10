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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший бомбардир «Сочи» перешел в СКА

Хорватский форвард Борна Рендулич пополнил состав СКА, взамен петербургский клуб отдал 21-летнего Марата Хуснутдинова.

Сочи
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Источник: https://vk.com/hcsochi

Петербургский СКА обменял в «Сочи» форварда Марата Хуснутдинова на хорватского нападающего Борну Рендулича. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Хочу поблагодарить Марата Хуснутдинова за игру в нашей команде. Мы многое прошли, в СКА он дорос до сборной России, выиграл медали, Кубок континента. На протяжении нескольких сезонов Марат был важным игроком нашей основы. Иногда он даже выводил ребят на матчи в качестве капитана. Уверен, что у него огромный потенциал. Марату обязательно нужно играть в топ-6, где можно наиболее широко раскрыть свой талант, показать технику и хоккейное мышление», — написал Ротенберг.

Тренер петербургской команды отметил, что клуб и игрок решили, что переход станет наилучшим решением для обеих сторон.

«В обмен мы получаем Борну Рендулича — очень опытного хоккеиста, который играл в НХЛ и АХЛ, был во многих сильных европейских чемпионатах, является иконой хоккея в родной Хорватии. Это дефицитный праворукий форвард с отменным броском. За счет Рендулича мы хотим сделать наше большинство еще более мощным и эффективным, добавить команде мускулов. Добро пожаловать, Борна!» — добавил главный тренер СКА.

Рендулич —первый хорватский хоккеист в НХЛ. Он провел 15 матчей и набрал 2 очка (1+1) за «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс».

31‑летний Рендулич набрал 15 очков (9+6) в 16 матчах текущего сезона. Он являлся лучшим бомбардиром «Сочи».
21-летний Хуснутдинов, который в прошлом сезоне входил в шестерку лучших бомбардиров СКА, в нынешнем не набрал очков в шести матчах, а потом попал в запас.

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