Вадим Шипачев броском шайбы порвал сетку ворот: видео
Форвард «Ак Барса» во втором периоде матча против «Адмирала», но судья отменил гол после видеопросмотра.
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Форвард «Ак Барса» во втором периоде матча против «Адмирала», но судья отменил гол после видеопросмотра.
Шайба форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева была отменена из-за того, что она залетела в ворота сквозь сетку с внешней стороны.
Хоккеисты «Ак Барса» продолжили свою выездную дальневосточную серию повторной победой над «Адмиралом». После успеха в первой игре два дня назад команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла во Владивостоке со счетом 3:0.
Помимо эпизода с порванной сеткой и отмененной шайбой, Вадим Шипачев забил первый гол в матче, оказавшийся победным, а также отметился результативной передачей.
После 16 игр «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, уступая два очка магнитогорскому «Металлургу».