Вадим Шипачев броском шайбы порвал сетку ворот: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239512&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шайба форварда «Ак Барса» Вадима Шипачева была отменена из-за того, что она залетела в ворота сквозь сетку с внешней стороны.

Хоккеисты «Ак Барса» продолжили свою выездную дальневосточную серию повторной победой над «Адмиралом». После успеха в первой игре два дня назад команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла во Владивостоке со счетом 3:0.

Помимо эпизода с порванной сеткой и отмененной шайбой, Вадим Шипачев забил первый гол в матче, оказавшийся победным, а также отметился результативной передачей.