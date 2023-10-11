Вячеслав Фетисов раскритиковал натурализацию легионеров в КХЛ

«Как я отношусь к тенденции увеличения запросов на получение гражданство РФ со стороны легионеров в КХЛ? Ну что ты меня спрашиваешь, скажи мне! Ты какую-то цель преследуешь, правильно? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Мое мнение по этому поводу? А мы для чего делали лимит на легионеров, можно спросить? Чтобы больше россиян играло? А зачем мы сейчас даем гражданство для иностранцев? Чтобы таких хоккеистов меньше было, правильно? Я тогда не понимаю, что происходит, вопрос же такой философский. Если ребята останутся здесь, может быть, будет хорошо, если они все убегут обратно, как только закончится контракт, заберут деньги и уедут, какая польза будет нашему хоккею. Я не знаю, какого качества эти игроки, я даже понятие не имею, что они в этом хоккее умеют, кто они вообще такие. Некие противоречия замечаю. Мне непонятно», — заявил Фетисов.