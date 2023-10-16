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Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ определила лучших хоккеистов шестой недели сезона-2023/24

КХЛ назвала лучших игроков шестой недели сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба лиги.

Авангард
Салават Юлаев
Спартак
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Источник: ХК "Авангард"

Лучшим вратарем в шестой раз в карьере признан Илья Проскуряков из «Авангарда», одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Проскурякова было нанесено 78 бросков из которых он отразил 97,44%. В матче с московским «Динамо» Проскуряков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Динар Хафизуллин из команды «Салават Юлаев». Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах недели. Хафизуллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной для «Салавата», также на его счету два силовых приема и три блокированных броска.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Николай Голдобин из «Спартака». Он набрал 9 (3+6) очков в трех матчах недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Илья Набоков из «Металлурга», одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Набокова было нанесено 69 бросков из которых он отразил 92,75%. Коэффициент надежности составил 2,42.

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