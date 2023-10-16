КХЛ определила лучших хоккеистов шестой недели сезона-2023/24

Лучшим вратарем в шестой раз в карьере признан Илья Проскуряков из «Авангарда», одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Проскурякова было нанесено 78 бросков из которых он отразил 97,44%. В матче с московским «Динамо» Проскуряков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Динар Хафизуллин из команды «Салават Юлаев». Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах недели. Хафизуллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной для «Салавата», также на его счету два силовых приема и три блокированных броска.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Николай Голдобин из «Спартака». Он набрал 9 (3+6) очков в трех матчах недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».