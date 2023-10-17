Определены первые 16 участников Матча звезд КХЛ
Стали известны имена первых хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Стали известны имена первых хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Имена 16 хоккеистов были определены болельщиками с помощью голосования. Остальных участников Матча звезд выберут представители СМИ и КХЛ.
Дивизион Боброва
Дивизион Тарасова
Дивизион Харламова
Дивизион Чернышева
Лидером голосования стал 21-летний нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, который получил от болельщиков 2560 голосов. Он впервые в карьере сыграет на Матче всех звезд КХЛ.
«На самом деле, очень неожиданно, что я стал лидером голосования на Фонбет Матч Звезд КХЛ, потому что в дивизионе Боброва и в Лиге есть очень много хороших игроков. Приятно, что меня выбрали наравне с ними! Думаю, что люди голосовали за меня не только за счет моей игры, но и благодаря моей улыбке, да? Пока не думал о каких-то фишках на звездный уик-энд, времени ещё много, вся концентрация — на ближайшие матчи. Но что-нибудь веселое точно будет, главное — чтобы в Питере все ананасы не раскупили», — сказал Атанасов.
Матч звезд КХЛ 2023 года пройдет на с 9 по 10 декабря «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.