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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Определены первые 16 участников Матча звезд КХЛ

Стали известны имена первых хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Имена 16 хоккеистов были определены болельщиками с помощью голосования. Остальных участников Матча звезд выберут представители СМИ и КХЛ.

Дивизион Боброва

  • Вратарь: Никита Серебряков (СКА);
  • Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо»);
  • Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо»); Николай Голдобин («Спартак»).

Дивизион Тарасова

  • Вратарь: Алексей Колосов («Динамо», Минск);
  • Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА);
  • Нападающие: Никита Гусев («Динамо», Москва); Виталий Пинчук («Динамо», Минск).

Дивизион Харламова

  • Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада»);
  • Защитник: Егор Яковлев («Металлург»);
  • Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»); Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

Дивизион Чернышева

  • Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев»);
  • Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал»);
  • Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард»); Рид Буше («Авангард»).

Лидером голосования стал 21-летний нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, который получил от болельщиков 2560 голосов. Он впервые в карьере сыграет на Матче всех звезд КХЛ.

«На самом деле, очень неожиданно, что я стал лидером голосования на Фонбет Матч Звезд КХЛ, потому что в дивизионе Боброва и в Лиге есть очень много хороших игроков. Приятно, что меня выбрали наравне с ними! Думаю, что люди голосовали за меня не только за счет моей игры, но и благодаря моей улыбке, да? Пока не думал о каких-то фишках на звездный уик-энд, времени ещё много, вся концентрация — на ближайшие матчи. Но что-нибудь веселое точно будет, главное — чтобы в Питере все ананасы не раскупили», — сказал Атанасов.

Матч звезд КХЛ 2023 года пройдет на с 9 по 10 декабря «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

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