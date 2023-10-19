В ФХР отметили важность слов Путина о «дельцах от хоккея»

«Нам очень важно, что президент об этом сказал. Это очень сильно нам поможет усилить борьбу и давление на тех недобросовестных агентов, которые своими или не своими руками способствуют трудоустройству игроков в зарубежные клубы. Борьба будет принципиальной и беспощадной», — приводит ТАСС слова Курбатова.

«Если у агента есть нужный клубу игрок и имени агента в договоре не будет, то клуб с ним все равно договорится. Встречи будут вне офиса, где угодно. Поэтому мы порядка трех раз на законодательном уровне вносили инициативу, чтобы работу агентов без лицензий признать административным правонарушением, но МВД нам говорило в этом плане, что у него нет ресурсов, чтобы еще и за этим следить», — добавил Курбатов.