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19:06 (мск), источник: Sportmail.ru

В ФХР отметили важность слов Путина о «дельцах от хоккея»

По словам гендиректора Федерации хоккея России Дмитрия Курбатова, заявление главы государства поможет усилить борьбу с недобросовестными агентами, которые способствуют трудоустройству юных игроков в зарубежные клубы.

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Источник: Пресс-служба Президента России

19 октября Владимир Путин призвал спортивные структуры отрегулировать деятельность лиц, которые причастны к отъезду юных хоккеистов за границу.

Дмитрий Курбатов считает, что данные слова важны для предотвращения массового оттока молодых игроков за рубеж.

«Нам очень важно, что президент об этом сказал. Это очень сильно нам поможет усилить борьбу и давление на тех недобросовестных агентов, которые своими или не своими руками способствуют трудоустройству игроков в зарубежные клубы. Борьба будет принципиальной и беспощадной», — приводит ТАСС слова Курбатова.

Гендиректор ФХР рассказал, что агенты, не имеющие лицензию, могут обходить запрет общения с игроками.

«Если у агента есть нужный клубу игрок и имени агента в договоре не будет, то клуб с ним все равно договорится. Встречи будут вне офиса, где угодно. Поэтому мы порядка трех раз на законодательном уровне вносили инициативу, чтобы работу агентов без лицензий признать административным правонарушением, но МВД нам говорило в этом плане, что у него нет ресурсов, чтобы еще и за этим следить», — добавил Курбатов.

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