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25 октября, источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала полные составы команд на Матч Звезд

Континентальная хоккейная лига сформировала окончательные составы команд на Матч Звезд-2023, сообщается на сайте лиги.

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Источник: КХЛ

Дивизион Боброва

Михаил Бердин («Сочи», дебютант), Джереми Рой («Витязь», дебютант), Иван Морозов («Спартак», дебютант), Павел Порядин («Спартак», третий Матч звезд), Матвей Мичков (ХК «Сочи», дебютант), Александр Никишин (СКА), Никита Серебряков (СКА), Богдан Конюшков («Торпедо»), Василий Атанасов («Торпедо») и Николай Голдобин («Спартак»).

Дивизион Тарасова

Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар», дебютант), Бреннал Менелл («Динамо» Москва, дебютант), Мартин Гернат («Локомотив», дебютант), Ярослав Лихачев («Локомотив», второй Матч звезд), Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Никита Коростелев («Северсталь», дебютант), Алексей Колосов (минское «Динамо»), Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Гусев («Динамо» Москва) и Виталий Пинчук («Динамо» Минск).

Дивизион Харламова

Евгений Аликин («Автомобилист», второй Матч Звезд), Лукаш Клок («Нефтехимик», дебютант), Дмитрий Юдин («Ак Барс», дебютант), Никита Гребенкин («Металлург», дебютант), Трой Джозефс («Лада», дебютант), Максим Шабанов («Трактор», дебютант), Владислав Подъяпольский («Лада»), Егор Яковлев («Металлург»), Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

Дивизион Чернышева

Антон Красоткин («Сибирь», дебютант), Кэмерон Ли («Амур», дебютант), Давид Скленичка («Барыс», дебютант), Даниил Гутик («Адмирал», дебютант), Николай Прохоркин («Сибирь», второй Матч звёзд), Райли Барбер («Барыс», дебютант), Александр Самонов («Салават Юлаев»), Евгений Лисовец («Адмирал»), Владимир Ткачёв («Авангард») и Рид Буше («Авангард»).

Матч звезд КХЛ состоится на новом стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9—10 декабря 2023 года.

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