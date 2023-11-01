Panini в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ

Компания в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ. В коллекции сезона-2022/23 было выпущено 505 наклеек, из которых 396 простых, 74 с синей рамкой и 35 блестящих. В январе коллекция вышла в России и распространялась в коробках по 50 пакетиков и блистерах по шесть пакетиков. В каждом пакетике по пять наклеек.

Каждая команда КХЛ была представлена логотипом, талисманом и 16 игроками. Впервые были добавлены фотографии главных тренеров и ключевых судей.