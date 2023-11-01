Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Адмирал
01
Хоккей. НХЛ
2.11
Филадельфия
Баффало
Хоккей. НХЛ
2.11
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
2.11
Колорадо
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
52
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
31.10
Сочи
Динамо М
25
31.10
Спартак
Нефтехимик
61
31.10
СКА
Ак Барс
23
31.10
Динамо Мн
Северсталь
12
31.10
Автомобилист
Куньлунь РС
30
31.10
Металлург Мг
Барыс
32
31.10
Салават Юлаев
Амур
41
31.10
Авангард
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Panini в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ

Поставка наклеек КХЛ Panini сезона-2023/24 в Россию ожидается во второй половине декабря.

КХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Наклейки КХЛ итальянской компании Panini должны появиться в России во второй половине декабря, сообщает ТАСС.

«Наклейки Panini, посвященные сезону-2023/24 чемпионата КХЛ, находятся в производстве, поставка ожидается во второй половине декабря. Точная информация о старте продаж будет известна после поставки коллекции и отгрузки контрагентам», — рассказал представитель Panini.

Компания в восьмой раз выпустит коллекцию наклеек, посвященных КХЛ. В коллекции сезона-2022/23 было выпущено 505 наклеек, из которых 396 простых, 74 с синей рамкой и 35 блестящих. В январе коллекция вышла в России и распространялась в коробках по 50 пакетиков и блистерах по шесть пакетиков. В каждом пакетике по пять наклеек.
Каждая команда КХЛ была представлена логотипом, талисманом и 16 игроками. Впервые были добавлены фотографии главных тренеров и ключевых судей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Валиева попробовала себя в журналистике
Мексиканский велосипедист погиб после падения в ущелье
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь