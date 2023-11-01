КХЛ назвала лучших хоккеистов октября
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов регулярного чемпионата по итогам октября.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов регулярного чемпионата по итогам октября.
Голкипером месяца признан вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов, одержавший семь побед в 13 матчах. Он провел три матча на ноль, отражая 93,5% бросков по своим воротам. Для Долганова это первая подобная награда в карьере.
Защитником месяца признан хоккеист СКА Александр Никишин. Он провел 12 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, а также сделал 28 силовых приемов и заблокировал 15 бросков.
Нападающим месяца во второй раз подряд признан хоккеист «Спартака» Николай Голдобин. В октябре лучший бомбардир КХЛ провел 12 матчей, в которых набрала 22 (11+11) очков. 28-летний хоккеист оформил дубли в ворота «Сибири» и «Торпедо», а также хет-трик в ворота «Нефтехимика».
Новичком месяца признан 18-летний нападающий «Северстали» Тимур Муханов. На его счету 12 матчей, в которых он забил три шайбы и сделал две результативные передачи.