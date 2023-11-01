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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала лучших хоккеистов октября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила имена лучших хоккеистов регулярного чемпионата по итогам октября.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голкипером месяца признан вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов, одержавший семь побед в 13 матчах. Он провел три матча на ноль, отражая 93,5% бросков по своим воротам. Для Долганова это первая подобная награда в карьере.

Защитником месяца признан хоккеист СКА Александр Никишин. Он провел 12 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков, а также сделал 28 силовых приемов и заблокировал 15 бросков.

Нападающим месяца во второй раз подряд признан хоккеист «Спартака» Николай Голдобин. В октябре лучший бомбардир КХЛ провел 12 матчей, в которых набрала 22 (11+11) очков. 28-летний хоккеист оформил дубли в ворота «Сибири» и «Торпедо», а также хет-трик в ворота «Нефтехимика».

Новичком месяца признан 18-летний нападающий «Северстали» Тимур Муханов. На его счету 12 матчей, в которых он забил три шайбы и сделал две результативные передачи.

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