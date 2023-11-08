«Спартак» и СКА могут сыграть на футбольном стадионе в Москве
Московский хоккейный клуб «Спартак» может сыграть зимнюю классику на футбольном стадионе красно-белых.
Московский хоккейный клуб «Спартак» может сыграть зимнюю классику на футбольном стадионе красно-белых.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.
Изначально планировали провести матч 12 января протиа СКА на «Открытие Арене», но зимой на стадионе будут проводиться работы по реновации газона. Поэтому, возможны и другие варианты, например, в конце декабря провести матчи на открытом воздухе с минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».
Руководитель пресс-службы московского ФК «Спартак» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о проведении хоккейного матча на «Открытие-Арене».
«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».
Напомним, 6 ноября «Спартак» со счетом 3:2 обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ забросив шайбу на последней секунде. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. «Спартак» после 28 игр набрал 40 очков. У СКА — 26 очков в 26 встречах.