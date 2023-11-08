«Спартак» и СКА могут сыграть на футбольном стадионе в Москве

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.

Изначально планировали провести матч 12 января протиа СКА на «Открытие Арене», но зимой на стадионе будут проводиться работы по реновации газона. Поэтому, возможны и другие варианты, например, в конце декабря провести матчи на открытом воздухе с минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».

Руководитель пресс-службы московского ФК «Спартак» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о проведении хоккейного матча на «Открытие-Арене».

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».