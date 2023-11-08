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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» и СКА могут сыграть на футбольном стадионе в Москве

Московский хоккейный клуб «Спартак» может сыграть зимнюю классику на футбольном стадионе красно-белых.

Спартак
Спартак
Динамо Мн
Куньлунь РС
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, совместно с футбольным клубом сейчас прорабатываются варианты по датам и сопернику.

Изначально планировали провести матч 12 января протиа СКА на «Открытие Арене», но зимой на стадионе будут проводиться работы по реновации газона. Поэтому, возможны и другие варианты, например, в конце декабря провести матчи на открытом воздухе с минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».

Руководитель пресс-службы московского ФК «Спартак» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о проведении хоккейного матча на «Открытие-Арене».

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, 6 ноября «Спартак» со счетом 3:2 обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ забросив шайбу на последней секунде. Команды встречались второй раз в текущем сезоне, красно-белые одержали вторую победу. «Спартак» после 28 игр набрал 40 очков. У СКА — 26 очков в 26 встречах.

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