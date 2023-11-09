Клуб КХЛ подписал контракт c канадским форвардом

«В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров “Нефтехимика”, много играл в большинстве. Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

8 ноября «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с 30-летним хоккеистом. Камара провел 94 матча за команду в КХЛ, в которых набрал 42 очка (17 голов и 25 передач). Канадец был выбран «Бостон Брюинз» в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года, однако не сыграл за команду ни одной встречи.