Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
46
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Спартак
14
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
32
Хоккей. НХЛ
10.11
Бостон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
10.11
Рейнджерс
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.11
Тампа-Бэй
Чикаго
Хоккей. НХЛ
10.11
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
10.11
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
10.11
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
10.11
Лос-Анджелес
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Авангард
46
19:30
СКА
Трактор
ОТ
43
19:10
Динамо Мн
Сочи
21
19:00
Нефтехимик
Спартак
14
18:00
Лада
Ак Барс
32
12:00
Амур
Автомобилист
51
8.11
Витязь
Торпедо
14
8.11
Динамо М
Куньлунь РС
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб КХЛ подписал контракт c канадским форвардом

Энтони Камара будет играть за казахстанский «Барыс».

Барыс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hcbarys

Энтони Камара ранее играл за нижнекамский «Нефтехимик». Соглашение «Барыса» с нападающим действует до 30 апреля 2024 года.

«В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров “Нефтехимика”, много играл в большинстве. Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

8 ноября «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с 30-летним хоккеистом. Камара провел 94 матча за команду в КХЛ, в которых набрал 42 очка (17 голов и 25 передач). Канадец был выбран «Бостон Брюинз» в третьем раунде драфта НХЛ 2011 года, однако не сыграл за команду ни одной встречи.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Павлович vs Аспиналл: исторический шанс для русского богатыря
Похищенного отца футболиста «Ливерпуля» Диаса освободили
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь