В СКА заявили о полном доверии к работе Ротенберга

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента, должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих “этажах” находятся функциональные подразделения. Давать заключение о работе главного тренера ещё рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — сказал Медведев.

СКА проиграл четыре из шести последних матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Запада, отставая от лидирующего в конференции московского «Спартака» на 12 очков.

Медведев выразил уверенность, что до окончания регулярного чемпионата СКА выправит турнирное положение и выйдет в плей-офф с более высоким номером «посева».

«Мы знаем, что не в нашем чемпионате, а в Национальной хоккейной лиге можно занять седьмое или восьмое место и потом выиграть Кубок Стэнли. У нас такого не было, но я уверен, что СКА в плей-офф будет стартовать не с восьмого и не с седьмого места», — заявил Медведев.