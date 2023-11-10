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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В СКА заявили о полном доверии к работе Ротенберга

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о работе главного тренера Романа Ротенберга. Об этом сообщает РИА Новости.

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Команда продолжает строительство. Помимо фундамента, должны быть построены и первые-вторые этажи. Как мы знаем, именно на этих “этажах” находятся функциональные подразделения. Давать заключение о работе главного тренера ещё рано. Если бы доверия от руководства не было, у нас был бы другой тренер», — сказал Медведев.

СКА проиграл четыре из шести последних матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Запада, отставая от лидирующего в конференции московского «Спартака» на 12 очков.

Медведев выразил уверенность, что до окончания регулярного чемпионата СКА выправит турнирное положение и выйдет в плей-офф с более высоким номером «посева».

«Мы знаем, что не в нашем чемпионате, а в Национальной хоккейной лиге можно занять седьмое или восьмое место и потом выиграть Кубок Стэнли. У нас такого не было, но я уверен, что СКА в плей-офф будет стартовать не с восьмого и не с седьмого места», — заявил Медведев.

Ротенберг занимает пост главного тренера СКА с января 2022 года. Первый полноценный сезон под его руководством клуб одержал победу в регулярке, а в Кубке Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где в шести матчах уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА.

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