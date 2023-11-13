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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сибирь» подписала контракт с 8-летним мальчиком, который борется с раком

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однодневный контракт с восьмилетним болельщиком команды Игорем Захаренко, который борется с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: ХК "Сибирь"

Во вторник, 14 ноября, юный болельщик весь день будет находиться в расположении клуба и будет участвовать во всех командных мероприятиях перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо». После подписания контракта вручил Игорю игровой свитер с его фамилией и 15-м номером.

Источник: ХК "Сибирь"

«Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК “Сибирь”, сначала состоится его знакомство с командой, потом он примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», — сказано в заявлении клуба.

Восьмилетнему Игорю диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль сетчатки глаза, развивающуюся преимущественно в детском возрасте. Юный болельщик «Сибири» находится под наблюдением московских врачей.

Пресс-служба «Сибири» отмечает, что мечтой Игоря была встреча с хоккеистами команды, но клуб решил сделать юному болельщику «более запоминающийся подарок».

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

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