«Сибирь» подписала контракт с 8-летним мальчиком, который борется с раком

Во вторник, 14 ноября, юный болельщик весь день будет находиться в расположении клуба и будет участвовать во всех командных мероприятиях перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо». После подписания контракта вручил Игорю игровой свитер с его фамилией и 15-м номером.
«Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК “Сибирь”, сначала состоится его знакомство с командой, потом он примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», — сказано в заявлении клуба.
Восьмилетнему Игорю диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль сетчатки глаза, развивающуюся преимущественно в детском возрасте. Юный болельщик «Сибири» находится под наблюдением московских врачей.
Пресс-служба «Сибири» отмечает, что мечтой Игоря была встреча с хоккеистами команды, но клуб решил сделать юному болельщику «более запоминающийся подарок».
«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.