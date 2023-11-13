«Сибирь» подписала контракт с 8-летним мальчиком, который борется с раком

Во вторник, 14 ноября, юный болельщик весь день будет находиться в расположении клуба и будет участвовать во всех командных мероприятиях перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо». После подписания контракта вручил Игорю игровой свитер с его фамилией и 15-м номером.

«Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК “Сибирь”, сначала состоится его знакомство с командой, потом он примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», — сказано в заявлении клуба.