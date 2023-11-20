В «Ак Барс» перешел скандальный американский защитник Миллер

Источник: nhl.com

21-летний хоккеист из США Митчелл Миллер перешел из словацкого клуба «Липтовски-Микулаш» в казанский «Ак Барс».

«“Липтовски-Микулаш” благодарит Миллера за игру, которую он показывал в каждом матче за нашу команду. Митч получил предложение от казанского “Ак Барса”. Он решил воспользоваться этим шансом», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Миллер в нынешнем сезоне набрал 29 (6+23) очков в 19 матчах чемпионата Словакии.

В 2020 году «Аризона Койотис» выбрали на драфте Миллера, но из-за скандала не подписали контракт с Миллером. В 2022 году аналогичное решение после запрета лиги принял и клуб «Бостон Брюинз».