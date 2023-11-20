В «Ак Барс» перешел скандальный американский защитник Миллер
Американцу Митчеллу Миллеру запретили играть в НХЛ из-за поднявшегося скандала с издевательствами над чернокожим одноклассником в школе.
Американцу Митчеллу Миллеру запретили играть в НХЛ из-за поднявшегося скандала с издевательствами над чернокожим одноклассником в школе.
21-летний хоккеист из США Митчелл Миллер перешел из словацкого клуба «Липтовски-Микулаш» в казанский «Ак Барс».
«“Липтовски-Микулаш” благодарит Миллера за игру, которую он показывал в каждом матче за нашу команду. Митч получил предложение от казанского “Ак Барса”. Он решил воспользоваться этим шансом», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.
Миллер в нынешнем сезоне набрал 29 (6+23) очков в 19 матчах чемпионата Словакии.
В 2020 году «Аризона Койотис» выбрали на драфте Миллера, но из-за скандала не подписали контракт с Миллером. В 2022 году аналогичное решение после запрета лиги принял и клуб «Бостон Брюинз».
«Он не приедет в НХЛ. Я не могу сказать вам, что он когда-нибудь будет иметь право выступать в НХЛ», — сказал в 2022 году о Митчелле Миллере глава НХЛ Гэри Беттмэн.